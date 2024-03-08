Anket: AKP, 2019'da yüzde 51 aldığı şehri kaybediyor

ORC Araştırma'nın anketine göre AKP, 2019'daki yerel seçimlerde yüzde 51 oy ile kazandığı Nevşehir'i İYİ Parti'ye kaybediyor.

ORC Araştırma, Nevşehir anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre son seçimde AKP'den belediye başkanı seçilen ancak sağlık sorunları nedeniyle istifa eden bu seçimde İYİ Parti'nin adayı olan Rasim Arı, yüzde 30,6 ile yarışı önde götürüyor.

2-4 Mart arası toplam 1120 seçmenle yapılan anketin sonuçlarına göre AKP'nin adayı Mehmet Seyran yüzde 24 oy alırken MHP yüzde 20, CHP ise yüzde 15 oy alıyor.

Mayıs ayında yapılan seçimlerde AKP %39, MHP %20, CHP %17, İYİ Parti ise %16 oy almıştı.

2019'da yapılan yerel seçimde ise o dönem AKP'den aday olan Rasim Arı ile yüzde 51 ile seçimi kazanırken, MHP yüzde 34 almış, İYİ Parti ise yüzde 10'da kalmıştı.