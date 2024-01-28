Anket: Başak Demirtaş İstanbul'da aday olursa ne kadar oy alıyor?

Hbs Araştırma Şirketi, İstanbul anketinin sonucunu açıkladı. Ankette Başak Demirtaş'ın İstanbul'da aday olması durumunda alacağı oy oranı yüzde 5.6 olarak belirtildi.

Hbs Araştırma Şirketi, İstanbul'da yerel seçim anketi gerçekleştirdi.

Anketin ilk sonuçlarını Flash Haber paylaştı.

Ankete göre Murat Kurum'un oy oranı yüzde 43,20 olarak hesaplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ise yüzde 42.10 olarak belirtildi.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN OY ORANI

İstanbul adaylığı ile ilgili yaptığı açıklama gündem olan Başak Demirtaş da ankette yer aldı.

Ankete göre Başak Demirtaş, İstanbul'da aday olursa alacağı oy oranı yüzde 5.6 olarak görüldü.

Ankette İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'nun ismine yer verilmedi. Ancak İYİ Parti adayının oy oranı ise yüzde 3.6 olarak kaydedildi.

Ankete göre 'Diğer' partilerin oy oranı ise yüzde 5,5 olarak ölçüldü.

DEM PARTİ'NİN AÇIKLAMASI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, geçtiğimiz günlerde Başak Demirtaş'ın olası adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Doğan, açıklamasında şunları söylemişti:

"Başak Demirtaş bizim yoldaşımız. 14-28 Mayıs seçimlerinde sahalarda seçimler için çalıştı. Başak Demirtaş bir yerden siyasete dahil olmak isterse elbette bu DEM Parti'dir. Aksi şaşırtıcı olurdu bence. Başak Demirtaş'ın kendisi de net bir şekilde ifade ediyor zaten, 'partimizden bana böyle bir öneri gelmedi diyor ama partimizden bana bir öneri gelirse ben hazırım' diyor. Başak Demirtaş'ın orada şöyle bir vurgusu var; 'Barış ve demokrasinin önünü açacağımıza inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım' diyor. Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin bir açıklama, şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bir gün siyaset yapmak isterse, aday olmak isterse adres DEM Parti'dir."