DEM Parti Sözcüsü yanıtladı: Başak Demirtaş aday olacak mı?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Başak Demirtaş'ın olası İstanbul adaylığına ilişkin, Demirtaş'ın 'Barış ve demokrasinin önünü açacağımıza inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım' sözlerini anımsattı ve ekledi: "Bir gün siyaset yapmak isterse, aday olmak isterse adres DEM Parti'dir."

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ön seçim sürecini tamamladıklarını belirten Doğan, "Bunca saldırıya rağmen, profesyonel hazırlıklarla Türkiye'de eşi benzeri görüşmemiş bir doğrudan demokrasi örneğini hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Doğan, şöyle devam ettti: "Sandıktan çıkan sonuçları kabul edeceğimizi söylemiştik. Biz üstümüze düşüni yaptık, halklar üzerine düşünü yaptılar. Sandıktan çıkan adaylarımızı, o şehirleri yönetecek adayları tanıtmak üzere hazırlıklarımıza başladık. Ayın 29'unda Diyarbakır'da yapacağız."

Ön seçim uygulamasının önemini vurgulayan Doğan, "Bu ülkede tekçi ve merkeziyetçi sisteme karşı alternatif yönetim modeli olan neredeyse tek parti olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

"KAYYUMLARI GÖNDERECEĞİZ"

"En büyük iddiamız kayyum rejimini sandığa gömmek" diyen Doğan, şunları kaydetti: "Halkımız kararlı, iddiamız büyük, kayyumların bileti kesildi. Ne yaparlarsa yapsınlar 31 Mart'ta kayyumları göndereceğiz."

YEREL SEÇİMLER MESAJI

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin de konuşan Doğan, "İstanbul, Adana, Muğla, Aydın, Kars, Mersin, Hatay, Dersim... Bunlar kamuoyunda en fazla merak edilen iller" dedi.

Doğan, şu mesajı verdi: "DEM Parti olarak alacağımız pozisyonu dengeleri ne oranda, nasıl değiştirebileceğinin farkındayız. Dolayısıyla böyle bir sorumlulukla çalışıyoruz."

"Her şey çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle çalışılıyor" diyen Doğan, "Tüm seçenekler değerlendiriliyor. Ayrıca kent uzlaşısı kapsamında güç birlikleri çalışmalarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GÜÇ BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Yerel seçimlerde 'güç birliği' hakkında konuşan Doğan, "En geniş güç birliğinden yanayız dedik. Kent uzlaşısını da tam olarak böyle tarif ettik. Çok yönlü görüşmelerimiz sürerken, Dersim'e ilişkin açıklama geldi. Dersim, DEM'siz olmaz; DEM, Dersim'siz olmaz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL CEVABI

İstanbul ile ilgili bir soruya yanıt veren Doğan, şunları söyledi: "İstanbul çok önemli bir şehir. MYK'deki tartışmalarımızı açıkladım. CHP ile de her iki siyasi partinin ayrı ayrı komisyonları karşılıklı bir şekilde çalışıp, ince eleyip sık dokuyup bir çalışmayı sürdürüyorlar. Henüz çalışma sonuçlanmadığı için bir şey diyemiyorum. Var olan bir bilgiyi paylaşmıyor değiliz."

BAŞAK DEMİRTAŞ SORUSUNA YANIT

Başak Demirtaş'ın İstanbul'da olası adaylığına dair soruya Doğan, şu yanıtı verdi:

"Başak Demirtaş bizim yoldaşımız. 14-28 Mayıs seçimlerinde sahalarda seçimler için çalıştı. Başak Demirtaş bir yerden siyasete dahil olmak isterse elbette bu DEM Parti'dir. Aksi şaşırtıcı olurdu bence. Başak Demirtaş'ın kendisi de net bir şekilde ifade ediyor zaten, 'partimizden bana böyle bir öneri gelmedi diyor ama partimizden bana bir öneri gelirse ben hazırım' diyor. Başak Demirtaş'ın orada şöyle bir vurgusu var; 'Barış ve demokrasinin önünü açacağımıza inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım' diyor.

Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin bir açıklama, şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bir gün siyaset yapmak isterse, aday olmak isterse adres DEM Parti'dir."