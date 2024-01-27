Anlaşma sağlandı: Asil Çelik çalışanlarına yüzde 98 zam

Birleşik Metal İş Sendikası ile Asil Çelik işvereni arasındaki toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ücretlerde, birinci 6 aylık dönem için çıplak saat ücretlerinde ortalama yüzde 98 artış yapıldı.

Birleşik Metal İş Sendikası ile Asil Çelik işvereni arasında devam eden 2023-2025 Dönemi Toplu İş Görüşmeleri'nde anlaşma sağlandı.

MESS kapsamın dışında olan Bursa'daki Asil Çelik Fabrikası için devam eden görüşmelerin sonucunda, ücretlerde birinci 6 aylık dönemde ortalama yüzde 98 artış yapıldığı, ikinci 6 aylık dönemde de yüzde 30 zam yapılacağı kaydedildi.

Toplu sözleşmeye ilişkin Birleşik Metal İş Sendikası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"• Ücret zammı olarak, birinci 6 aylık dönem için çıplak saat ücretlerinde ortalama yüzde 98 artış yapıldı.

Bu zam oranının dağılımı şöyledir: Saat ücreti 65 TL’nin altında kalan işçilerin saat ücretleri önce 65 TL’ye yükseltilecek, daha sonra üzerine yüzde 32 oranında zam yapılacak, ardından maktu (seyyanen) olarak 30 TL daha eklenecektir. Bu zammın yanında her kıdem yılı için saat ücretlerine 15 yılı geçmemek üzere 2 TL kıdem zammı yapılacaktır. EYT’lilere kıdem zammı ilk işe girdikleri tarih itibarıyla yapılacaktır.

• 1 Mart’tan sonra (sözleşmemizin ikinci 6 aylık dönemi için) yüzde 30 zam yapılacak. Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 30’u geçerse çıkan enflasyon oranı uygulanacak.

• Sözleşmemizin üçüncü 6 ayında ise altı aylık döneminde enflasyona 3 puan refah payı eklenerek zam yapılacak.

• Son dönem olan dördüncü 6 aylık dönemde ise enflasyon oranında zam yapılacak.

Sosyal haklar ise sözleşmemizin 1’inci yılında yüzde 140 oranında artacaktır. 2’nci yıl ise enflasyon oranında artış yapılacaktır.

Bu dönem sözleşmemize ilk defa giren maddeler ise şöyledir:

• Ulusal ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti %100’den %125’e çıkacaktır.

• Engelli kadrosunda çalışanlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde idari izinli sayılacaktır.

• Anasınıfında öğrenim görenlere de eğitim yardımı verilecektir.

• Çocuğunu sünnet ettiren işçiye 2 gün ücretli sünnet izni verilecektir.

• İşyerinde çalışan işçilerin en düşük ücreti, işe başladığı iş grupları ücret cetveline bağlı olarak asgari ücretin yüzde 6’sı ila yüzde 10 fazlasından az olmayacaktır."