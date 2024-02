Anlaşma sağlandı: Enes Ünal Premier Lig yolcusu

Getafe'nin ve A Milli Takımın santrforu Enes Ünal, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile anlaştı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Enes'in şu an Madrid'de sağlık kontrollerinden geçtiğini ve kısa sürede İngiltere'ye giderek transferi tamamlayacağını aktardı.

🚨🍒 Enes Ünal, currently undergoing medical tests in Madrid as Bournemouth new signing.



Getafe will receive €16.5m package at the end of the season as part of loan deal with obligation to buy.



Here we go and exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/aEdqaj1IOq