Anlaşma sağlandı: Enes Ünal Premier Lig yolcusu

Getafe'nin ve A Milli Takımın santrforu Enes Ünal, Bournemouth ile anlaştı. Kiralık olarak Bournemouth'a giden Enes'in satın alma opsiyonu ise 16,5 milyon euro olarak belirlendi.

Getafe'nin ve A Milli Takımın santrforu Enes Ünal, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile anlaştı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Enes'in şu an Madrid'de sağlık kontrollerinden geçtiğini ve kısa sürede İngiltere'ye giderek transferi tamamlayacağını aktardı.

🚨🍒 Enes Ünal, currently undergoing medical tests in Madrid as Bournemouth new signing.



Getafe will receive €16.5m package at the end of the season as part of loan deal with obligation to buy.



Here we go and exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/aEdqaj1IOq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024

Bournemouth'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Enes'in satın alma opsiyonu ise 16,5 milyon euro olarak belirlendi.

Bursaspor'un altyapısında yetiştikten sonra 18 yaşında Manchester City'e transfer olan Enes, daha sonra farklı takımlara kiralanmıştı.

2017'de La Liga'nın yolunu tutan ve 10 milyon euro'ya Villarreal'e transfer olan Enes, önce Levante'ye ardından Real Valladolid'e kiralandı. 2020'de ise 8 milyon euro karşılığında Madrid ekibi Getafe'ye transfer oldu.

Enes Ünal, La Liga'da 2021/22 sezonunda 16 gol, geçen sezon ise 14 gol 3 asist kaydetti. Bu sezon ise sakatlıklar nedeniyle yalnızca 3 maça çıkabildi. Enes gol krallığında geçen sezon 7'nci, bir sezon önce ise 5'inci olmuştu.

Enes'in transfer olduğu Bournemouth, ligde 13'üncü sırada bulunuyor.