Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 16.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre deprem, saat 16.16'da yaşandı.

Gazipaşa'ya 99.07 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 12.44 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar meydana gelmedi.