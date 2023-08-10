Antalya'da bir erkek evli olduğu kadını silahla vurarak katletti

Antalya'nın Serik ilçesinde Ercan Bayat isimli erkek, evli olduğu Elif Bayat'ı evlerinin bahçesinde tabancayla başından vurarak öldürdü. Ercan Bayat, aynı silahla intihar etti.

Antalya'da bir erkek evli olduğu kadını silahla vurup katlettikten sonra intihar etti.



Olay, Serik ilçesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Eve giden komşular, Ercan Bayat (50) ile Elif Bayat'ı (48)bahçede hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ercan Bayat ve Elif Bayat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Serik Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

İlk incelemede, Ercan Bayat'ın bahçedeki yemek masasında Elif Bayat'ın başına tabancayla ateş ettiği, ardından da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.