Antalya'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından bıçakla öldürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Abdüsselam A. isimli erkek, evli olduğu kadını bıçaklayarak öldürdü. Abdüsselam A'nın 2 gün önce gittiği cami imamına Türkan A'yı İngiltere'ye gönderdiğini söylediği ve 2 gün camide yattığı belirtildi.
Antalya’da Abdüsselam A. ismli erkek, 34 yıldır evli olduğu kadını evinde bıçaklayarak öldürdü.
Olay Manavgat'ta meydana geldi.
İhbar üzerine adrese giden Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde apartmanın 4’üncü katında 68 yaşındaki Türkan A.’nın cansız bedeni ile karşılaştı.
Evli olduğu kadını bıçakladığı belirlenen 69 yaşındaki Abdüsselam A. evde yakalandı.
"2 GÜN CAMİDE YATTI"
Abdüsselam A.’nın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaati olduğunu, uzun süredir tanıştıkları, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirtti.
İmam, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere’de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere’ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.
Abdüsselam A. polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan A’nın cansız bedeni, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.