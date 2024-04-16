Antalya'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından bıçakla öldürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Abdüsselam A. isimli erkek, evli olduğu kadını bıçaklayarak öldürdü. Abdüsselam A'nın 2 gün önce gittiği cami imamına Türkan A'yı İngiltere'ye gönderdiğini söylediği ve 2 gün camide yattığı belirtildi.

Kadın 16.04.2024 13:50 Giriş: 16.04.2024 13:50

Güncelleme: 16.04.2024 14:06 Kaynak: İHA

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