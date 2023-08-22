Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Antalya'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Güncel
  • 22.08.2023 21:21
  • Giriş: 22.08.2023 21:21
  • Güncelleme: 22.08.2023 21:26
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Antalya'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
AA

Akseki-Seydişehir kara yolu Püser mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 6 arazöz, 2 su tankeri, 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saate kontrol altına alınan yangında 10 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bir süre trafiğe kapatılan Akseki-Manavgat kara yolu yangının kontrol altına alınmasıyla tekrar açıldı.

Bursa Karacabeyde orman yangını
Çanakkale Boğazında ulaşıma yangın engeli
BirGün'e Abone Ol