Antalya'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Akseki-Seydişehir kara yolu Püser mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 6 arazöz, 2 su tankeri, 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saate kontrol altına alınan yangında 10 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bir süre trafiğe kapatılan Akseki-Manavgat kara yolu yangının kontrol altına alınmasıyla tekrar açıldı.