Antalya'da denize giren genç boğuldu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren 23 yaşındaki Atilla Geriş yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren 23 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Konyaaltı Sahili'nden denize giren Atilla Geriş, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ve dalgıç polisinin çalışmasıyla Geriş'in denizde cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cenazenin ambulansa konulduğu sırada Geriş'in yakınları gözyaşı döktü.
Öte yandan, Geriş'in, üç gün önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.