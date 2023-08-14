Sinop'ta son 15 günde 6 kişi boğularak yaşamını yitirdi

Sinop'ta son 15 günde 4'ü aynı aileden olmak üzere 6 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Yaz aylarıyla birlikte denizde boğulma vakalarında artış yaşanıyor.

Sinop'ta son 15 günde 4'ü aynı aileden olma üzere 6 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Kentte Akliman mevkisinde meydana gelen iki ayrı boğulma vakasında Zehra Büyükcafer ve M.Y. hayatını kaybederken, Çiftlik Sahili mevkisinde ise Cinbe ailesi üyesi dört kişi hayata gözlerini yumdu.

AKLİMAN'DA 2 AYRI VAKA

Akliman mevkisinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si cankurtaranlar tarafından kurtarılırken Akliman'da ekipler 21 yaşındaki Zehra Büyükcafer'e ulaşamadı.

Büyükcafer'in gözden kaybolması üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan aramalarda sudan çıkartılan Büyükcafer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Akliman mevkisinde gerçekleşen bir diğer olayda ise 28 yaşındaki M.Y.'nin denize girdiği sırada gözden kaybolması üzerine polise haber verildi.

Olay yerine sevk edilen deniz polisi ve cankurtaranlar M.Y'yi denizden çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentte 31 Temmuz'da Çiftlik Sahili mevkisinde denize giren Şaban Cinbe (45), eşi Aynur Cinbe (40), kızları Gamze Cinbe (15) ve Büşra Cinbe serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

İnşaat ustası Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve kızı Gamze Cinbe, ekipler tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Cinbe çifti ve kızları Gamze hayatlarını kaybettti. Büşra Cinbe ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Büşra Cinbe de bugün (14 Ağustos Pazartesi) yaşamını yitirdi.