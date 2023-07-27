Sarıyer’de bir kişi boğularak hayatını kaybetti, denize girmek yasaklandı

Sarıyer’de, Onur Kutlugün denizde yüzerken boğularak hayatını kaybetti. Sarıyer Kaymakamlığı, hava şartları nedeniyle ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin 1 günlüğüne yasaklandığını duyurdu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde denize giren 29 yaşındaki Onur Kutlugün'un boğularak hayatını kaybetmesinin ardından, kaymakamlık bir günlüğüne denize girme yasağı kararı aldı.

Kısırkaya Halk Plajı’nda dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, denize giren Onur Kutlugün yardım çığlıkları attıktan sonra gözden kayboldu.

Sesi duyarak yardıma koşan yurttaşlar Onur Kutlugün’ü yarı baygın şekilde denizden çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Onur Kutlugün'e ilk müdahaleyi sahilde yaptı. Bilinci kapalı olan Kutlugün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kutlugün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sarıyer Kaymakamlığı, hava şartları nedeniyle, bugün ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından da yapılan duyuruda 'Alınan meteorolojik tahminler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ilçemiz Karadeniz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.