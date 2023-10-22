Antalya'da depo yangını: 7 bin lastik yandı

Antalya'da bulunan bir lastik deposunda çıkan yangında yaklaşık 7 bin lastik yandı. Maddi zararın ise 10 milyon lira civarında olduğu belirtildi. İtfaiyenin 3 saatlik çabası ile söndürülen yangın, 2 saat sonra tekrar başladı. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin farklı noktalarında da görüntülendi.

Güncel 22.10.2023 10:46 Giriş: 22.10.2023 10:46

Güncelleme: 22.10.2023 10:54 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir lastik deposunda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 7 bin lastiğin kül olduğu belirtilirken, maddi zararın ise 10 milyon lira civarında olduğu kaydedildi. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınan yangının dumanı kentin farklı noktalarından göründü. Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı Yan yol üzerinde bulunan lastik deposunda dün saat 22.00 sıralarında yangın başladı. Alarm sisteminin çalmasıyla dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, deponun kapılarını demir kesme makinesiyle kesip, içeri girdi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Dumanın tahliye edilmesi için iş yerinin çatı ile giriş kısımlarında kesimler gerçekleştirdi. İKİNCİ KEZ YANDI Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından 1 saat soğutma çalışması yapıp normale döndü. 2 saat sonra gelen yangın ihbarı sonrasında itfaiye ekipleri tekrar aynı adrese yönlendirildi. Saat 03.30 sıralarında yeniden başlayan yangına ekipler müdahale ederken, söndürmenin hızlanması için depo kısmına köpük basıldı. Polis ekipleri, sokaklara güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yangın nedeniyle yükselen duman, şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, sabaha kadar süren çalışma sonunda yangını söndürdü. 7 bine yakın araç lastiğinin yandığı yangın, ilk belirlemelere göre 10 milyon lira zarara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bahçelievler'de İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol kapandı