Antalya'da iş cinayeti: Üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde çalıştığı depoda üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen 22 yaşındaki Mustafa Cılız isimli işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’da çalıştığı depoda üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen 22 yaşındaki Mustafa Cılız, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde bulunan bir depoda meydana geldi. Mustafa Cılız (22) isimli genç, çalıştığı depoda raftan düşen 400 kilogramlık naylon topunun altında kalarak ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, depoya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

22 yaşındaki Mustafa Cılız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.