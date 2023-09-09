Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Antalya'da iş cinayeti: Üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde çalıştığı depoda üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen 22 yaşındaki Mustafa Cılız isimli işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 09.09.2023 12:58
  • Giriş: 09.09.2023 12:58
  • Güncelleme: 09.09.2023 13:04
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Antalya'da iş cinayeti: Üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya’da çalıştığı depoda üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen 22 yaşındaki Mustafa Cılız, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde bulunan bir depoda meydana geldi. Mustafa Cılız (22) isimli genç, çalıştığı depoda raftan düşen 400 kilogramlık naylon topunun altında kalarak ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, depoya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

22 yaşındaki Mustafa Cılız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 

Kahramanmaraşta kaza | Freni boşalan kamyon namaz kılanların arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı
Diyarbakırda tekstil atölyesinde yangın: 25 kişi dumandan etkilendi, 2 yaralı
BirGün'e Abone Ol