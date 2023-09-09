Maraş'ta freni boşalan kamyon namaz kılanların arasına daldı: 6 ölü, 24 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde öğle saatlerinde freni boşaldığı öne sürülen kamyon mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada yaralanan 24 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

Kahramanmaraş'ta freninin boşaldığı öne sürülen kamyonun mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına dalması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılanların arasına daldı.

Fotoğraf: AA

ÇOK SAYIDA KİŞİ ARACIN ALTINDA KALDI

Çarpma nedneiyle namaz için saf tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinbe sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürerken olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu kaydedildi.

Fotoğraf: AA

ÖLÜ SAYISI 6 OLDU



Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde cenaze merasimine hazırlanan kalabalığın arasına kamyonun dalması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kahramanmaraş'ta tedavi gören yaralılardan Erdoğan Güzeloğlu da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada yaralanan 24 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

Fotoğraf: AA

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve olayın şüphelisi sürücünün gözaltına alındığını ifade etti.

"3 ARAÇTA HASAR OLUŞTU"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaza sonucu, 3 araçta hasar oluşmuştur" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.