Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Orman yangını, Türkoğlu ilçesi Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde meydana geldi.
Sarp ve kayalık arazide rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına 10 arazöz 5 su tankı 5 yer ekibi 5 helikopter 3 iş makinesi 4 itfaiye 120 personel katıldı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.