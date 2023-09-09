Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Güncel 09.09.2023 09:09 Giriş: 09.09.2023 09:09

Güncelleme: 09.09.2023 09:14 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA