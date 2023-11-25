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Antalya'da kadın cinayeti: Evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kadın, evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu.

  • 25.11.2023 20:24
  • Giriş: 25.11.2023 20:24
  • Güncelleme: 25.11.2023 20:28
Kaynak: AA
Antalya'da kadın cinayeti: Evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi'nde bir kadın, evinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Kadının eşi ve 19 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.

Konuşma ve işitme engelli sera işçisi Yaşar Ş'nin (46) evinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gitti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, av tüfeğiyle göğsünden vurulan, iki çocuk annesi Yaşar Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kadının eşi N.Ş. ve ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki oğlunu gözaltına, diğer oğlu A.Ş'yi (13) ise gözetim altına alındı.

Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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