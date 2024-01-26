Antalya'da motokuryeyi ve baldızını öldürüp gömmüştü: Zeynel Boyacı tutuklandı

Antalya'da motokurye Ali Diken'i ve baldızını öldürdüğü iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zeynel Boyacı'nın sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Boyacı'nın eşi ve arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğünü itiraf eden ve gösterdiği yerde baldızının da cesedi bulunan Zeynel Boyacı tutuklandı.

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde motokuryelik yapan Ali Diken'i (32) öldürerek gömen ve gösterdiği yerde baldızı Zeynep Ece Akçay'ın (26) da cesedi bulunan Zeynel Boyacı'nın (33) polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri, Zeynel Boyacı'nın ifadeleri doğrultusunda eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Zeynel Boyacı, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Ali Diken'i eşine hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ali Diken'i çocukluğunun geçtiği Aksu'daki boş araziye götürdüğünü belirten Zeynel Boyacı'nın ifadesinde, gömme işlemlerini tek başına yaptığını söyleyerek "Çocukluk arkadaşım M.Ç'yi de baldızım ile ilişkisi olduğunu düşünerek öldürmek istedim. Onu da 'Kayınpederimin arazisini iple ölçmeye gideceğiz' diye ikna edip cesetleri gömdüğüm araziye götürdüm ama nedense öldürmekten vazgeçtim" dediği belirtildi.

BANKA HESABINDAN PARASINI ÇEKMİŞ

Poliste 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin motokuryeyi öldürmeden önce kart şifresini öğrendiği ve banka hesabından Ali Diken'in parasını da çektiği belirlendi. Şüphelinin kullandığı telefonları sattığı ardından Gürcistan ya da Suriye'ye kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Motokurye Ali Diken'den haber alamayan yakınları 20 Aralık 2023'te polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Diken'in bulunması için araştırma başlatan ekipler, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan Zeynel Boyacı'yı (33) gözaltına almıştı.

Şüpheli Z.B, motokuryeyi kendisine küfrettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etmişti. Şüphelinin gömdüğünü belirttiği yerde yapılan kazılarda Ali Diken'in cesedinin yanı sıra baldızı Zeynep Ece Akçay'a (26) ait olduğu iddia edilen bir ceset daha bulunmuştu.