Antalya'da orman yangını: Bölgedeki 13 ev tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 12.00 sıralarında, Dim Barajı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının birkaç noktada etkili olduğunu söyleyen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, şu ana kadar 13 evin tahliye edildiğini, herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile çevre il ve ilçelerden ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçradı.

Yangına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 363 personelle müdahale ediliyor.

13 EV TAHLİYE EDİLDİ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan tüm ekiplerin çalışamalarını sürdürdüğünü söyledi.

Şu ana kadar 13 evin tahliye edildiğini, herhangi bir can kaybının olmadığını belirten Ürkmezer, "Şu anda bulunduğumuz yerde rüzgar yok ama 100 metre aşağımızda yoğun bir rüzgar söz konusu. Tüm gücümüzle yangının kontrol altına alınması için çalışıyoruz" dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Antalya, Alanya'daki orman yangınına; 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi, 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" dedi.