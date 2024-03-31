Antalya'da sandık görevlilerine dağıtılan kumanyada AKP propagandası

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde görevli sandık görevlilerine dağıtılan kumanyada AKP’nin Antalya Büyükşehri Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün sloganı olan "Antalya'nın altın çağı başlıyor" ifadesi kullanıldı. Yapılan itiraz üzerine kumanya dağıtımı durduruldu.

Antalya’da sandık görevlilerine dağıtılan kumanyada AKP propagandası yapıldı.

Kente bağlı Konyaaltı ilçesindeki İlhami Tankut İlköğretim Okulu'nda görevli sandık görevlilerine AKP’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Hakan Tütüncü’nün "Antalya'nın altın çağı başlıyor" ifadesinin yer aldığı kumanyalar dağıtıldı.

Gazete Grafiti'de yer alan habere göre, dağıtılan kumanyaların üzerindeki slogana avukatlar itiraz etti ve suç duyurusunda bulunuldu.

Yapılan itirazlar üzerine kumanya dağıtımı durduruldu.