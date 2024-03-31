Asker ve polisler 'taşımalı' oy kullandı: DEM Partili isimlerden tepki

Mardin, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta asker ve polislere taşımalı oy kullandırıldı. Söz konusu anlara ilişkin görüntüleri kayıt altına alan DEM Partili vekiller seçim yasaklarının ihlal edildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçmenlere seslenerek, "Sandıkları terk etmiyoruz. Bizim olanı geri alıyoruz" dedi. Oy kullanılan bazı okullarda sivil seçmenin olmadığı iddia edildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki pek çok kentte, asker ve polisler okullara üniformalı veya sivil kıyafetleri ile gelerek oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) söz konusu konuyla ilgili mevzuatında yer alan, "Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremezler" ifadeleri yer alırken, mevzuatın çok sayıda kentte ihlal edildiği görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Mardin'in Dargeçit ve Savur ilçelerinde, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Hakkari Yüksekova'da, Dersim Nazımiye'de ve Şırnak merkezde polisler ve askerler okullara minibüs, otobüs ve zırhlı araçlarla getirildi, üniformalarıyla oy kullandı.

DEM PARTİLİ ENCÜ: BAŞKA İLLERDEN GETİRİLİYORLAR

DEM Partili Ferhat Encü, sosyal medya hesabı "X" üzerinden söz konusu anlara ilişkin bir video kaydı paylaştı. Encü, paylaşımında "Bu alçaklığa da birileri çıkıp milli irade, sandık sonucu, demokrasi diyecek. Şırnak’ta otobüslerle başka illerden seçmen getirip oy kullandırılıyor. Hırsızlık yap kılıfını uyarla" ifadelerine yer verdi.

Bu alçaklığa da birileri çıkıp milli irade, sandık sonucu, demokrasi diyecek. Şırnak’ta otobüslerle başka illerden seçmen getirip oy kullandırılıyor. Hırsızlık yap kılıfını uyarla. pic.twitter.com/nlGzUZTJVl — Ferhat Encu (@FerhatEncu) March 31, 2024

DEM Parti milletvekili Kamuran Tanhan da sosyal medya paylaşımında duruma, "Ne yaparsanız yapın demokrasi mücadelesini bizler kazanacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

SIRRI SAKIK: AĞRI'YA BİNLERCE İNSAN GETİRİLDİ

DEM Parti Ağrım Milletvekili Sırrı Sakık, taşımalı seçmen olarak geldiği iddia edilenlere tepki göstererek "Siz ana, baba çocuklarısınız. Eliniz vicdanınızda olacak. Gelip bu kentin iradesini gasp etmeyeceksiniz. Sizi buraya gönderenler ahlaksız. Sizin günahınız yok. Bu şehir sahipsiz değil" dedi. Sakık, Ağrı halkının iradesinin gasp edilmek istendiğini kaydetti. Sakık, "Ağrı'ya binlerce insan getirildi. Şu anda Ağrılı seçmen yok. Bu kenti kuşatmak istiyorlar" dedi.

AĞRI HALKI İRADENE SAHİP ÇIK.

BUGÜN ONUR GÜNÜDÜR.

İRADENİ BİNLERCE SAHTE SEÇMENE TESLİM ETME! pic.twitter.com/nYvCiMn5WW — sırrısakık (@sakiksirri) March 31, 2024

DEM Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Hazal Aras ise Ağrı'da asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak oy kullandırıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Aras, "Binlerce asker şu an burada oy kullanıyor. Bu vicdan mı bu adalet mi, bu seçim meşru bir seçim mi? Bakın şu askerlere hiçbiri Ağrılı değil" ifadelerini kullanırken Sakık ise oy kullananlara seslenerek, "Allah'ınız varsa, sizin eğer bu Ramazan ayında bir damla kadar inancınız varsa gidin. Ya da size 'şuna oy verin' diyenlere karşı, karşı partiye oy vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan oy kullanna asker ve polislere tepki gösteren bazı isimler de gözaltına alındı. Oy kullanılan bazı okullarda sivil seçmenin olmadığı iddia edildi.

TUNCER BAKIRHAN'DAN ÇAĞRI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yurttaşlara çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi özgürlük ve barış için verilen oylara sahip çıkma, sandıkları koruma zamanıdır" dedi.

Bakırhan, şöyle devam etti: "Büyük emeklerle, her türlü baskı, engel ve zorbalığa karşı seçim çalışmalarımızı yaptık. Sandık başında görevli olan tüm partililerimize ve halkımıza çağrımızdır: Her ne olursa olsun sandıkları koruyalım. Halkın iradesinin yönetimlere yansımasını sağlayalım. Sandıkları terk etmiyoruz. Bizim olanı geri alıyoruz."