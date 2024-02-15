Antalya'da selden geriye kalanlar zor temizlendi

Haber Merkezi

Antalya'da sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınlarının ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıldı. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu ve Serik ilçelerinde İl Jandarma, AFAD, ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

AFAD, İl Jandarma Komutanlığı'nın JAK, komando, asayiş ekiplerinden oluşan 300 personel ve Kepez Belediyesi'nden 350 temizlik işçisi sel sularıyla kaplanan cadde, sokak, iş yeri ve evlerde temizlik çalışması yürüttü.

Kepez bölgesinde temizlik çalışmaları sağanağın en fazla zarar verdiği Güneş, Hüsnü Karakaş, Yenimahalle ve Yeşildere mahalleleri başta olmak üzere 58 noktada devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, 1678 vakaya müdahale etti, 636 vatandaşı mahsur kaldığı evlerinden tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin su basan ev, okul, kamu kurumu ve iş yerlerinde su tahliye işlemleri devam etti.Su baskının yaşandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği Gıyasettin Keyhüsrev, Tonguç, Otogar ve Falez alt geçitleri trafiğe açıldı.

Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde otomobilde cansız bedeni bulunan Halil Yıldız'ın (47) Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yıldız'ın cenazesini teslim alan oğulları Akın ve Umut Yıldız ile yakınları ve mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.