Antalya'da silah ve bıçaklı kavga: 14 tutuklama

Antalya’da bir kafenin iki ortağı arasındaki 2 milyon 750 bin TL’lik alacak verecek meselesinden çıkan ve 19 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silah, bıçak sopalı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da yaşanan ve bir kafenin iki ortağı arasındaki mali anlaşmazlık sonucu çıkan şiddetli kavgada, 19 kişi yaralandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kafenin iki ortağı arasında 2 milyon 750 bin TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Ağız kavgası ile başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve şiddete dönüştü. Taraflar birbirine, bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekler saldırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, şüpheliler ise tek tek yakalandı. İşletmenin içi ve çevresi savaş alanına dönerken, polis tarafları güçlükle sakinleştirdi. Olay yerinde 6 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 adet fişek ele geçirildi. 19 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki taraftan yaralılar dahil 29 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen, 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Durumu ağır olan 4 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.



14 TUTUKLAMA

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.H.K., M.O., A.A.O., A.O., İ.O., İ.K., M.O., M.O., M.K., M.S.K., E.G., M.K., A.Y. ve suça sürüklenen çocuk Y.K. olmak üzere 14 şüpheli tutuklandı.