Antalya'da tartıştığı iş arkadaşlarından birini öldüren, diğerini yaralayan garson tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde tartıştığı 2 iş arkadaşından birini tabancayla vurup öldüren, diğerini yaralayan garson tutuklandı.

Kale Mahallesi Şerbetçi Bulvarı'ndaki bir restoranda, garsonlar M.Ş.E. (58) ile Serkan D. (31) ve Osman A. (34) arasında alacak-verecek ve iş yeri temizliği nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ş.E, Serkan D. ile Osman A'yı tabancayla vurdu.

Finike Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Osman A, kurtarılamadı. Serkan D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı M.Ş.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.