Antalya'da teleferik kabini parçalandı: 1 ölü, 17 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında yaralandı. Toplam yaralı sayısı ise 17 olarak açıklandı. Hattın durması üzerine 24 kabinde 174 kişi mahsur kaldı. Kazanın üzerinden geçen 23 saatin sonunda mahsur kalan yurttaşların tamamı kurtarıldı.

Antalya'da bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen teleferik faciasında kurtarma çalışmaları sona erdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teleferikteki 24 kabinde mahsur kalan 174 yurttalın tamamının kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaşanan kazaya ilişkin 13 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle 24 kabinde çok sayıda yurttaş teleferikte mahsur kaldı.

Mahsur kalan yurttaşlar için çalışma başlatıldı.

CHP HEYETİ BÖLGEYE GİTTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise yaşanan olay nedeniyle Grup Başkanvekili, 2 genel başkan yardımcısı ve 10 milletvekilinden oluşan heyetle bölgeye geldiklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, teleferik sistemlerinin yıllık bakımının 19 Şubat ve 4 Mart arasında yapıldığını belirtti.

Teleferiğin 2017'de faaliyete geçtiğini anımsatan Yavuzyılmaz, teleferik sisteminin yıllık, aylık ve haftalık bakımlarının sertifikalı bir uzman şirket tarafından yapıldığını kaydetti.

Bakım ve onarımlarıyla ilgili inceleme yaptıklarını ifade eden Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Son yapılan yıllık bakım 19 Şubat-4 Mart 2024 arasında. Bu bakım sözleşmesi, sonuç raporlarıyla birlikte tarafımızca da incelendi. Bakım esnasında tespit edilen eksiklikler giderilmiş ve neticesinde bakım raporu da devreye girmiş. Aynı zamanda da yine haftalık ve aylık bakımlar da yapılmış. Nisan ayının bakımları ve kontrolleri yine bu uzman bakım onarım şirketi tarafından yapılmaktaydı."

Konuyla ilgili hukuki sürecin devam edeceğini dile getiren Yavuzyılmaz, bakım ve onarımlarla ilgili sözleşmelerin, raporların idari tahkikat yapan yetkililerle de paylaşılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de teleferiğin kendisinden önceki dönemde yapıldığını ve işletmesinin belediyeye ait firma tarafından devam ettirildiğini söyledi.

Teleferiğin 2017'den bu yana bakımlarının düzenli yapıldığını ifade eden Böcek, "Teleferiğin bakımları yılbaşı itibarıyla yapılmıştı ve biz de 5 Mart itibarıyla sezonu açtık. Çalışmalar, incelemeler hukuki ve adli yönüyle de devam edecektir. Bizim şu anki amacımız mahsur kalan vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasıdır." diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDEN AVUKAT, TATİL İÇİN AİLESİYLE GELMİŞ

Antalya'daki teleferik kazasında yaşamını yitiren avukat Memiş Enes Gümüş'ün ailesiyle Ramazan Bayramı tatili için Antalya'da bulunduğu belirtildi.

Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün direklerden birinin devrilerek çarptığı kabinin parçalanması sonucu düşerek hayatını kaybeden 54 yaşındaki Gümüş'ün cenazesi, akşam saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Gümüş'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Aynı kabinde bulunan ve olayda yaralanan eşi Kezban, çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş'ün (14) de tedavileri sürüyor.

Gümüş'ün akrabası Selim Sarıaslan, kuzeninin ailesiyle Söke'de yaşadığını ve avukatlık yaptığını söyledi.

Kezban Gümüş'ün ise Bağarası Mahallesi'ndeki Hürriyet Ortaokulunda öğretmenlik yaptığını belirten Sarıaslan, "Memiş, halamın oğlu. Bayram tatili için Antalya'daki akrabalarının yanına gittiler. Tatil yaptıkları sırada teleferiğe binmişler. Maalesef kazada halamın oğlunu kaybettik. Eşi ile çocukları hastanede. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" diye konuştu.

Sarıaslan, cenazenin Bağarası Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceğini kaydetti.

174 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya da yapılan kurtarma çalışmaların tamamlandığını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Antalya Konyaaltı’nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazada maalesef 1️ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7️ vatandaşımız ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarma çalışmaları ise tamamlanmıştır. Mahsur kalan 2️4️ kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 1️3️’ü kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️ Jandarma Genel Komutanlığına ait 4️, TSK ya ait 1️, OGM ye ait 1️ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmıştır.

Bölgeye AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye, Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma, MSB, OGM, Aile ve Sos. Hiz., 112 Sağlık, UMKE, Kızılay, STK ekiplerinden toplam; 607 arama kurtarma personeli (2.202 personel), 10 helikopter, 1 askeri kargo uçağı ve 1 keşif uçağı, 315 araç, 11 ambulans ile 2 drone görev yapmıştır."