Yılmaz Tunç duyurdu: Teleferik faciasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik faciasına ilişkin 13 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, Antalya'daki teleferik faciası hakkında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Tunç, gözaltına alınanlar arasında teleferik hattını işleten bakım ve onarımını yapan firmanın sorumlu ve çalışanlarının bulunduğunu belirtti.

Tunç, "Teleferik hattını işleten, bakım ve onarımını yapan firmanın sorumlu ve çalışanlarının arasında olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" dedi.