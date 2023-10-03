Antalya'da tur minibüsü, park halindeki kamyona saplandı: 2 ölü, 9 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün, park halindeki kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.



Kaza gece saat 01.00 sıralarında D 400 kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hamit Şahin idaresindeki 31 ZF 009 plakalı tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi'nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede henüz ismi belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.