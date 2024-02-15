Antalya'daki sel felaketinin araştırılması önergesine AKP ve MHP'den ret

İYİ Parti’nin Antalya’daki sel felaketinin araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti'nin önceki gün Antalya'da yaşanan sel felaketinin nedenlerinin araştırılması ve olası felaketlerin önüne geçilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'ye verdiği Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi önerisi, Genel Kurul'da AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Antalyamızda neredeyse her yıl benzer felaketler yaşanmaktadır artık pansuman ve palyatif çalışmalarla bu yapısal sorunlar çözülemez. Valiliğin koordinasyonunda büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, Devlet Su İşleri, Karayolları gibi bütün kurumların katılımı ile Antalya'daki bütün derelerin incelenmesi, dolmuş veya yapılaşma sebebiyle suyun akışına engel duruma gelmiş bütün derelerin regülatörlerin, ırmakların yılık kontrol temizlik ve ıslahının yapılması gerekmektedir" dedi.