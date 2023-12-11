Antalya Piyano Festivali Selda Bağcan’la başladı

Kültür Sanat Servisi

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 23’üncü kez sanatseverlerle buluştu. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, usta sanatçılar Altan Erkekli, Veysel Diker ve binlerce Antalyalı katıldı.

23. Antalya Piyano Festivali’nin açılış konserinde sahne alan ünlü piyanist Fahir Atakoğlu ve Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan, Fakhraddin Kerimov yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konser verdi. Demirkırat, Sarızeybek, Lal, İstanbul gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Fahir Atakoğlu, “Çanakkale Savaşı” ve “Zübeyde Hanım Cepheler” adlı yeni bestelerini de Antalyalılar için seslendirdi. Selda Bağcan da “Ah Yalan Dünya”, “Neredesin Sen”, “Magusa Limanı”, “Uğurlar Olsun”, “Minnet Eylemem”, “Öyle Bir Yerdeyim”, “Anne Ben Geldim” adlı unutulmaz eserlerini seslendirdi. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin açılış konseri “İzmir Marşı” ile sona ererken, izleyenler Selda Bağcan, Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nı ayakta alkışladı.

Festival, 22 Aralık Cuma günü sona erecek.