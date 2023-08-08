Antalya’da taksiye yüzde 42 zam: Kısa mesafe 60 TL oldu

Antalya’da taksi ücretlerine zam geldi. UKOME toplantısında alınan yüzde 42'lik zam kararıyla taksimetre açılışı 20 TL, kilometre ücreti 25 TL, kısa mesafe ise 60 TL oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı.

Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı. Toplantıda ulaşım esnafının yaşamış olduğu sorunlar ve zam teklifleri ile talepler görüşüldü. Toplantının sonunda alınan zam kararları açıklandı.

Buna göre taksimetre ücretine yüzde 42 zam yapıldı. Taksimetre açılışı 14 TL’den 20 TL’ye, kilometre ücreti 18 TL’den 25 TL’ye çıkarken saat ücreti 84 TL, birim metre (100 metre) 2,5 TL, kısa mesafe 50 TL’den 60 TL'ye yükseldi.



Yeni tarifenin 15 Ağustos’ta uygulamaya geçeceği öğrenildi.