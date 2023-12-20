Antalya’da tarım alanları daralıyor

Ülkedeki tarım alanlarının yüzde 1,5’in bulunduğu Antalya’da, her geçen yıl tarım alanlarının daraldığı kaydedildi. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Çandır, kentteki örtüaltı üretim alanının geçen yıllara göre azaldığına dikkat çekti.

EKONOMİ SERVİSİ

Ülkenin meyve-sebze üssü olan Antalya’da her geçen yıl tarım alanları daralıyor.

Ülkedeki tarım alanlarının yüzde 1,5’in bulunduğu Antalya’da 2021-2022 döneminde tarım alanı yüzde 2,3 oranında azaldı. Antalya Tarım Konseyi’nde (ATAK) sunum yapan ATAK ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, kırsal nüfusun azaldığına dikkat çekti.

Çandır, Türkiye’deki örtüaltı üretim alanının yüzde 38’inin Antalya’da olduğunu belirtti. Örtüaltı domates üretiminde Antalya’nın ülke içindeki payının alanda ve miktarda yüzde 60 civarında olduğunu hatırlatan Çandır, bu oranın geçen yıllara göre azaldığını belirtti.

KENT, TARIMSAL DESTEKLERDEN BİNDE 7 ORANINDA FAYDALANDI

Antalya’nın ülkedeki meyve üretiminin yüzde 7,2’sini karşıladığını kaydeden Çandır, ihracatının ise yüzde 7,1’ini yaptığını kaydetti.

Sebze tohumu, örtüaltı biber, örtüaltı fasulye, örtüaltı domates, karanfil, avokado üretimi başta olmak üzere birçok üründe lider olan Antalya, tarımsal üretim değerine bakıldığında tarımsal desteklerden binde 7 oranında faydalandı.

Çandır, "Destekler yerinde, zamanında ve etki değeri ölçülerek yapılsa biz daha büyük iştahla üretmeye devam ederiz" dedi.