Antep'te, aracı çapraz ateşe tutulan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Yusuf Yaylabaş, hayatını kaybetti. Yaylabaş'ın aracının çapraz ateşe tutulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA-İHA
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
24 yaşındaki Yusuf Yaylabaş, otomobiliyle ilerlediği İncilikaya Mahallesi'nde, kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, birçok kurşunun isabet ettiği Yaylabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaylabaş'ın cenazesi Adil Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
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