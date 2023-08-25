Antep'te erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı
Gaziantep'te M.B. isimli kadın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen İbrahim Patlar'ı tartışma sırasında göğsünden bıçakladı. Patlar hayatını kaybederken, M.B. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Gaziantep'te İbrahim Patlar, M.B. isimli kadın tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, gece saatlerinde Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni taşındıkları rezidansta M.B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar arasında tartışma çıktı.
Bu sırada M.B., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. Patlar hayatını kaybetti, şüpheli kadın suç aleti ile gözaltına alındı.
1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.