Antep’te işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı

Emek Servisi

Yüzde 49 zammı kabul etmeyip iş bırakan Kimpack işçileri, yüzde 60 zam, iki bayramda toplam 25 yevmiye bayram ikramiyesi, bin 250 TL devamlılık pirimi elde etti.

Antep’te 9 Şubat gecesi Zafer Tekstil’in organize sanayi bölgelerinin farklı bölgelerinde yer alan eski adıyla Naksan şimdiki adıyla Kimpack Fabrikası, Burteks, Bulut Tekstil Fabrikaları iş bıraktı. Kimpack dışında diğer iş yerlerinde ise işçiler, patronların gün vererek zaman istemeleri sonucu işbaşı yaptı. Kimpack işçileri ise eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı. İşçilerin 4 günlük direnişi dün kazanımla sonuçlandı. İşçilerin örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında varılan uzlaşmaya göre işçiler, yüzde 60 zam, iki bayramda toplam 25 yevmiye bayram ikramiyesi, bin 250 TL devamlılık pirimi elde etti. Direnişe destek veren BİRTEK-SEN’den yapılan açıklamada, "Tekstil işkolunda olmamasına rağmen, hem direnişi sahiplendik ve öncülük etti. Hem de işçilerin Petrol-İş’te örgütlenmesi için sorumluluk alarak gece gündüz çalıştı. Birleşe birleşe kazanacağız!” denildi.