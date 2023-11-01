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Anwar El Ghazi Filistin mesajından geri adım attı

Spor
  • 01.11.2023 06:00
  • Giriş: 01.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 01.11.2023 08:27
Anwar El Ghazi Filistin mesajından geri adım attı
Fotoğraf: Depo Photos

Haber Merkezi

Almanya futbol ligi Bundesliga takımlarından Mainz 05, Filistin’e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi’yi affetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun paylaşımından dolayı pişman olduğu ve kulüp üzerinde oluşan olumsuz havadan üzüntü duyduğu kaydedildi. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

Filistine destek verdi, sözleşmesi feshedildi
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