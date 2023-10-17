Filistin'e destek verdi, sözleşmesi feshedildi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 forması giyen Fas asıllı Hollandalı oyuncu Anwar El Ghazi’nin sözleşme fesih edildi. Gerekçe olarak ise oyuncunun Filistin hakkındaki paylaşımı gösterildi.

Almanya Bundesliga’da Mainz 05 forması giyen Fas asıllı Hollandalı Anwar El Ghazi'nin, geçen pazar sosyal medya hesabından paylaşıp ardından sildiği ‘Filistin’e destek’ paylaşımı nedeniyle sözleşmesi feshedildi.

Mainz 05'ten yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımın "kulüp değerleriyle örtüşmemesi" ve "iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması" gerekçeleriyle El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağı belirtildi.

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen ay transfer edilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

Hollanda Milli Takımı'nda 2 maçta forma giyen 28 yaşındaki El Ghazi, bu sezon Mainz 05'te 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.