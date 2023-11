AP Türkiye Raportörü Sánchez Amor'dan Cumartesi Anneleri mesajı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, İçişleri Ali Yerlikaya'nın dün Cumartesi Anneleri ile ilgili yaptığı "Yaşadıkları mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz" açıklamasının olumlu olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amor, her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne karşı polisin tavrının da değişmesi gerektiğini belirterek AYM'nin konuyla ilgili verdiği kararları hatırlattı.

Amor, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ali Yerlikaya'nın Cumartesi Anneleri hakkındaki açıklaması olumlu bir haber. Umarım bu, polisin tavrında gecikmiş bir değişikliğin habercisi olur ve Galatasaray Meydanı'ndaki barışçıl protestolara AYM'nin açık ve bağlayıcı kararları doğrultusunda izin verilir."

Recent statements by 🇹🇷 MoI @AliYerlikaya on @CmrtesiAnneleri are indeed positive news. I hope this will herald a long overdue change in police treatment, allowing for their peaceful & legitimate protests in Galatasaray Sq, in line with the clear & binding @AYMBASKANLIGI rulings. pic.twitter.com/ntSnOxiC7p