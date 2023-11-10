AP Türkiye Raportörü Sánchez Amor'dan Cumartesi Anneleri mesajı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Cumartesi Anneleriyle ilgili açıklamasının olumlu olduğunu belirterek AYM kararlarına uyulması çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, İçişleri Ali Yerlikaya'nın dün Cumartesi Anneleri ile ilgili yaptığı "Yaşadıkları mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz" açıklamasının olumlu olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amor, her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne karşı polisin tavrının da değişmesi gerektiğini belirterek AYM'nin konuyla ilgili verdiği kararları hatırlattı.

Amor, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ali Yerlikaya'nın Cumartesi Anneleri hakkındaki açıklaması olumlu bir haber. Umarım bu, polisin tavrında gecikmiş bir değişikliğin habercisi olur ve Galatasaray Meydanı'ndaki barışçıl protestolara AYM'nin açık ve bağlayıcı kararları doğrultusunda izin verilir."

Recent statements by 🇹🇷 MoI @AliYerlikaya on @CmrtesiAnneleri are indeed positive news. I hope this will herald a long overdue change in police treatment, allowing for their peaceful & legitimate protests in Galatasaray Sq, in line with the clear & binding @AYMBASKANLIGI rulings. pic.twitter.com/ntSnOxiC7p — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) November 10, 2023

NE OLMUŞTU?

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, haftalardır polis engeliyle karşılaşıyor. Galatasaray Meydanı'nda ablukaya alınan kayıp yakınları ve hak savunucuları, AYM'nin verdiği hak ihlali kararlarına rağmen uzun zamandır gözaltına alınıyordu.

Cumartesi Anneleri'nin son eyleminde ise polisle yapılan müzakereler sonucu gözaltı işlemi yapılmamış ve kayıp yakınları Galatasaray Meydanı'na karanfil bırakmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise dün HEDEP Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan'ın Cumartesi Anneleri'ne ilişkin sorusuna "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz, gözaltı yapmadık" sözleriyle yanıt vermişti.