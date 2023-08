Apple'a telefonları yavaşlatma davası: 500 milyon dolar tazminat ödeyecek

Apple, eski sürüm iPhone cihazları yavaşlattığı gerekçesiyle açılan tazminat davasını kaybetti. ABD mahkemesi, hak talep eden 3 milyon iPhone kullanıcısına kişi başı 65 dolar ödenmesine hükmetti.

Apple'ın eski iPhone cihazları yavaşlatmasına ilişkin davada sona gelindi.

NTV'de yer alan habere göre geçtiğimiz Cuma günü davanın yargıcı, yavaşlatmadan etkilenen iPhone sahiplerine ödemelerin başlaması için onay verdi.

Bu dava yoluyla, talepte bulunan her bir iPhone kullanıcısı yaklaşık 65 dolarlık bir ödeme alacak

Bu hafta, anlaşmaya itiraz eden iki iPhone sahibi, 9. ABD Temyiz Mahkemesi'nde anlaşmanın şartlarına ilişkin yaptıkları temyiz başvurusunu kaybederek anlaşmanın önündeki son engeli de kaldırmış oldu.

Davada iPhone müşterilerini temsil eden avukat Tyson Redenbarger, yaklaşık 3 milyon talep alındığını ve son tahmine göre talep başına yaklaşık 65 dolar tazminat ödeneceğini söyledi.



iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus veya iPhone SE sahibi olan herkes hak talebinde bulunabiliyordu.

Öte yandan tazminat için başvuru tarihinde son gün 6 Ekim 2020'ydi.