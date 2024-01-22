Araç muayene ücretleri cep yakıyor

Periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan ve ücretlerdeki artış nedeniyle sıklıkla eleştirilerin odağında yer alan TÜVTÜRK’te muayene ücreti özelleştirmeden sonra katlandı. Ücretler bu yıl için ortalama yüzde 61 zam alırken 2017'den bu yana hesaplandığında ise artışın 818.6'yı bulduğu görüldü.

Zorunlu araç muayene ücretlerindeki yükseliş 6 yılda katlandı. 2024’te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretlerindeki artış 2017’den bu yana ise yüzde 818.6 arttı.

Araç sahiplerinin rutin aralıklarla TÜVTÜRK’e yaptırmak zorunda oldukları araç muayene ücretinin bedeli 1.130 TL iken bu yıl 1.821 liraya çıktı.

EN YÜKSEK ARTIŞ 2022’DE

Araç muayene ücretlerinde 2017’den bu yana yaşanan yükseliş, fahiş artışı gözler önüne serdi.

Sözcü'den Hülya Keskin Oruçoğlu'nun haberine göre, 2017’de 198.24 TL olan araç muayene ücreti yüzde 14’lük artışla 226.56 TL’ye, 2019’da yüzde 23’lük artışla 279.66 TL’ye, 2020’de yüzde 22’lik artışla 342.20 TL’ye ulaştı. Araç muayene ücreti 2021’de de yaklaşık yüzde 9’luk artışla 372.88 lira oldu. 2022’de araç muayene ücreti yüzde 48 zamlandı ve 507.40 TL’yeçıktı.

En yüksek artış ise geçen yıl yüzde 222 zam oranıyla gerçekleşti. 2023’te zorunlu araç muayene ücreti 507.40 TL’den 1.130 liraya ulaştı. Bu yıl ise araç muayene ücretindeki artış yüzde 61 oldu. 2017’den bu yana araç muayene ücretlerindeki artış ise yüzde 818’i aştı. 2007’de özelleştirilen, Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, ücretlerdeki artış nedeniyle sıklıkla eleştirilerin odağında yer alıyor.

282 BİN ARAÇ EGZOZ MUAYENE TEKRARI YAPTI

2023’te egzoz emisyon ölçümü yapılan 11 milyon 23 bin 923 araçtan 10 milyon 736 bin 648’inin ilk ölçümü olumlu sonuçlandı. Egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229’u muayene tekrarında uygunluk aldı.

Ölçümleri başarısız sonuçlanan 5 bin 46 aracın gerekli tamir ve bakımı yaptırması için tanınan süreç ise devam ediyor. Egzoz emisyon ölçümü bu yıl 256 liraya yapılıyor.