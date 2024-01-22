Gözler Meclis'te: Emekliye ek zam ödemeleri ne zaman yapılacak?

Milyonlarca emekli, beklentilerin çok altında kalan yüzde 5 ek zammın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. TBMM Genel Kurulu, yarın başlayacak çalışmalarla en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra yeni emekli olanlar da dahil ek zamdan yararlanacak.

2024 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere emekli zammı 5 puanlık ek zam ile yüzde 42,6 seviyesine yükseltildi. Buna göre, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı yılın 10 bin TL olarak uygulanacak.

4A ve 4B kategorisinde yer alan SSK ve Bağkur'lular ise yüzde 5 ek zam ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasından doğan maaş farkı ödemesini Meclis düzenlemesi sonrasında alacak.

Haftalık çalışmasına 23 Ocak Salı (yarın) başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek zamla ilgili kanun teklifi perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Gelecek hafta ise Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zamdan kaynaklı maaş farkları hesaplarına yatırılacak.

SSK, Bağkur emeklisi 17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57'lik kök maaş zammı ile ödemeleri alacak. Yüzde 5 refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesinden doğan maaş farkları ayrıca hesaplara yatacak.

YENİ EMEKLİLER DE REFAH PAYI ALACAK MI?

Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dâhil 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak.

ZAMLI EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

e-devlet üzerinden "emekli aylık bilgisi" bölümüne giriş yapılarak detay kısmına girerek kök maaşı görüntüleyin. "Aylık tutarı" kök maaşı, "ek ödeme tutarı" yüzde 4'lük ek ödemeyi, "5510 Ek 19 Miktarı" da 10 liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor.

Zamlı aylık hesabında, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor, ardından da yüzde 4'lük bir ek ödeme ekleniyor. Örneğin, 7 bin 500 lira kök maaşınız varsa buna yüzde 42.6 eklendiğinde aylık 10 bin 695 lira oluyor. Yüzde 4'lük ek ödemeyle 11 bin 122 liraya ulaşıyor.

Kaynak: ekonomim.com