Aradaki uçurumun dibi görünmüyor

Haber Merkezi

Oxfam'ın hazırladığı rapora göre dünyanın en zengin beş insanı 2020 yılından bu yana servetlerini ikiye katladı.

Rapora göre zenginlerin serveti enflasyondan hızlı artarken, küresel yoksulluğun 230 yıl sonra bile tamamen ortadan kaldırılamayacağı öngörüsü bulunuyor. Raporda dikkat çeken noktalardan biri ise gelecek 10 yıl içerisinde dünya tarihinde ilk kez bir dolar trilyoneri ortaya çıkabilir.

Dünya genelinde son yıllarda yaşanan pandemi, kriz ve savaşlar yoksullarla zenginler arasındaki makasın daha da açılmasına neden oldu. Bunun sonuçları Londra merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun açılışından önce yayınladığı rapora da yansıdı. Buna göre dünyanın en zengin beş insanı, 2020 yılından bu yana servetlerini ikiye katladı. Servetleri her saat 14 milyon dolar arttı ve toplam servetleri 405 milyar dolardan, 869 milyar dolara yükseldi.

Bütün dolar milyarderlerinin toplam serveti ise küresel enflasyon oranından üç kat daha hızlı büyüdü. Rapora göre gelecek 10 yıl içinde, dünya tarihinde ilk kez bir dolar trilyoneri ortaya çıkabilir. Küresel yoksulluk 230 yıl sonra bile tamamen aşılamayabilir.

VERGİ ADALETSİZLİĞİ

Oxfam'a göre gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılması için küresel çapta varlık vergisi uygulamasına geçilmeli. Raporda ayrıca olası bir varlık vergisi için ise 5 milyon dolar ve üstü servetlere yüzde 2, 50 milyon dolar ve üstü servetlere yüzde 3, 1 milyar dolar ve üstü servet birikimine de yüzde 5 vergilendirme önerisi yer alıyor. Dünya genelinde ise bu vergi modelinin hayata geçirilmesi halinde yaratılacak kaynak, yılda 2,5 trilyon doları bulabilir.

∗∗∗

EN ZENGİN 5 KİŞİ

• Servetleri son 3 yılda 405 milyar dolardan, 869 milyar dolara çıktı.

• En zengin beş kişinin kişi başı serveti yüzde 114 arttı.

• Servetleri küresel enflasyon oranından üç kat daha hızlı büyüdü.

• Toplam servetleri saatte 14 milyon dolar arttı.

• En zengin yüzde 1, küresel finansal varlıklarının yüzde 43'üne sahip.

EN YOKSUL 4.7 MİLYAR KİŞİ

• Son üç yılda servet kaybı 20 milyar dolar (yüzde 0.2) geriledi.

• 791 milyon işçinin maaşları enflasyon oranında artmadı.

• Her bir işçi son iki yılda ortalama bir maaş kaybetti.

• 52 ülkede yaklaşık 800 milyon işçinin reel maaşı düştü.

• Bu işçiler son iki yılda toplamda 1.5 trilyon dolar kaybetti.

∗∗∗

DÜNYANIN EN ZENGİN 5 İNSANI

• Elon Musk

• Bernard Arnault

• Jeff Bezos

• Larry Ellison

• Mark Zuckerberg