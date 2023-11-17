Arapça dilde eğitim verip, 'İslam’ın kızı' belgesi dağıtan Külliyat Kız Okulları’na soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun'da faaliyet gösteren Külliyat Kız Okulları ile ilgili soruşturma başlattı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Bu olayın peşini bırakmayacağım, laik, bilimsel ve karma eğitim karşıtı, yasalara aykırı hiçbir eğitim modeline izin vermeyeceğiz" dedi.

HABER MERKEZİ

Arapça dilde eğitim verip, kız öğrencilere "İslam’ın kızı belgesi" dağıtan Külliyat Kız Okulları hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Samsun’da faaliyet gösteren Külliyat Kız Okulları’nın, Arapça dilde eğitim verip, kız öğrencilere “İslam’ın kızı belgesi” dağıttığınına yönelik yazılı soru önergesine yanıt geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, "Olay hakkında Bakanlık müfettişlerince inceleme ve soruşturma çalışmaları başlatılmış olup, devam etmektedir" denildi.

Bu okulun varlığının Anayasa’ya da Milli Eğitim Temel Kanunu’na da aykırılık oluşturduğunu vurgulayan Kılıç, konunun takipçisi olacaklarını vurgulayar "Laik, bilimsel ve karma eğitim karşıtı, yasalara aykırı hiçbir eğitim modeline izin vermeyeceğiz" dedi.

"BAKAN, YASALARI HATIRLAMAK ZORUNDA KALDI"

Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu okulu gündeme getirdiğimiz andan itibaren veliler, öğretmenler ve sivil toplum örgütlerinin de mücadelemize destek vermesiyle birlikte çok önemli bir adım atıldı. Bu okula Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Verdiğimiz mücadele ile kız okulları hayali kuran Sayın Bakan da yasaları hatırlamak zorunda kaldı. Karma eğitimin yasada yazılı olduğunu belirterek, Karma eğitime karşı bir çalışmalarının olamayacağını da beyan etti. Tabi ki bu iş burada bitmedi. Tehditlere, hakaretlere maruz kalsam da yine bu okulların takipçisi olmaya devam edeceğim. Bu konu sadece bir okulun soruşturulmasıyla ilgili değil. Bu okulların mantar gibi türemesinin de engellenmesiyle ilgili. - Laik, bilimsel ve karma eğitim karşıtı, yasalara aykırı hiçbir eğitim modeline izin vermeyeceğiz."