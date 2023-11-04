Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öze dönüş konularını müzakere ediyoruz

"Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi"nde, eğitim politikalarına yönelik mesajlar veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öze dönüş konularını müzakere ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde bulunduğumuz bu dönemde pek haklı olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz. Türlü komplikasyonlara maruz kalan bir zihin dünyasını elimizde tutmanın imkanları üzerinde her zamankinden daha fazla sorumluluk hissediyor ve güçlü bir arayış noktası olarak öze dönüş konularını müzakere ediyoruz" dedi.

Bakan Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca Beykoz'da düzenlenen "Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, eğitim politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, şunları söyledi:

"Öze dönüş, mevcut durumdan duyulan bir memnuniyetsizliğin, kaotik bir yaşama biçiminden açık, sade, sürdürülebilir bir hakikat rejimine yönelme arayışını ifade ediyor bizim açımızdan. Bizler de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde bulunduğumuz bu dönemde pek haklı olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz. Türlü komplikasyonlara maruz kalan bir zihin dünyasını elimizde tutmanın imkanları üzerinde her zamankinden daha fazla sorumluluk hissediyor ve güçlü bir arayış noktası olarak öze dönüş konularını müzakere ediyoruz."