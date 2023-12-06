Arat göreve başladı

Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat dün gerçekleşen törenle mazbatasını aldı ve göreve başladı. Arat yaptığı açıklamada, “Beşiktaş artık bir bütün, artık kucaklaşma dönemidir. Yapacağımız işin zor olduğunu biliyoruz” dedi.

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat dün mazbatısını alarak göreve resmen başladı. Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı takımın durumu ve yaklaşan Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Arat, seçim sürecinin tamamlandığına dikkat çekti ve siyah-beyazlı camianın birleşmesi gerektiğini belirterek, "Biz bir aileyiz. Nasıl bir aile olacağımızı tüm Türkiye’ye hissettirdik. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm kongre üyelerine, bizi takip eden Beşiktaş taraftarlarına, arkadaşlarım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Bir daha Akatlar’da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş’a layık olan yer neresiyse orada yapılacak" ifadelerini kullandı.

ADALI’DAN FAYDALANACAĞIZ

Seçimdeki rakibi Serdal Adalı’nın yönetim kurulundan faydalanacağını ifade eden Arat, "İki rakibin destekçileri karşılıklı tribünlerden birlikte tezahürat yaptı. Az önce Serdar Adalı ile telefonda görüştük. Kendisinden şunu rica ettim. 'Yönetim kurulundaki arkadaşlardan faydalanmak istiyorum' dedim. 'Memnuniyetle' diye yanıt verdi. Bugünden itibaren yönetimindeki arkadaşlarla görüşmeler yapacağız. Beşiktaş artık bir bütün, artık kucaklaşma dönemidir. Yapacağımız işin zor olduğunu biliyoruz. Bize gösterilen teveccühün bilincindeyiz. Beşiktaş’a bir gün bile hizmet etmek onurdur" dedi.

Arat, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde takıma ve taraftarlara güvendiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Büyük bir maç. Seçilir seçilmez Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Stadı taraftarlarımızın dolduracağına ve takımımızın büyük bir performans göstereceğine inanıyorum. Tüm centilmenliğimizi Türkiye'ye göstermemiz lazım. Biz büyük bir kulübüz. Bunun değerini bilelim."

Transfer döneminde gerekeni yapacaklarını belirten Arat, "Acilen transfer meselemizi çözeceğiz. Bir an önce futbol takımını toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Her inişin bir çıkışı vardır. Bunlar sıkıntılı günler olarak görülebilir. Beşiktaş büyük camiadır, çabuk toparlar" diye konuştu. Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay ile henüz bir konuşma yapmadığını belirterek, "Samet Aybaba, cuma günü takımı ziyaret etmemi istedi. Arkadaşlarımla değerlendireceğiz. Biz futbol takımının işlerine karışmayacağız. Ama böyle bir ziyaret talep edilirse onu arkadaşlarımızla görüşeceğiz, değerlendireceğiz. Ama genel olarak tesislerde sporcularla normal işleyişle yönetim kurulunun fazla işi olmayacak" değerlendirmesinde bulundu. Arat ayrıca futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın tesislerde hemen göreve başladığı, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın da toplantının ardından tesislere gideceği bilgisini paylaştı.