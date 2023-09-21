Arazisine girmek istedi, hapis cezası verildi

Haber Merkezi

Mardin’de Özel Hareket Müdürlüğü’ne ait atış poligonunun bulunduğu alanın ortasında kalan arazisine girişi engellenen Ramazan Cırık’a “tehdit” iddiasıyla 18 gün hapis cezası verildi.

Mardin’in Artuklu ilçe merkezinde bulunan Yalımköy Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Cırık, büyüklerinden miras kalan arazisine giremiyor. Bunun nedeni ise, çevrede bulunan hazine arazilerinin Özel Harekat Müdürlüğü’ne atış poligon alanı olarak devredilmesi. Araziye her girmek istediğinde engellenen Cırık, tartıştığı Mardin Özel Harekat eski Müdürü R.D.’nin şikayeti üzerine davalık oldu ve 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Başından geçenleri MA'ya anlatan Ramazan Cırık, “Bahçemize gelemiyoruz. Kimsesiz kalmış. Ağaçlarım, bağım kurudu” dedi. Cırık, kendisine yol açılmasını isterken, “Burada özel harekat müdürü beni kovalıyor, bırakmıyor bahçeye geleyim. Benim suçum nedir” diye sordu.