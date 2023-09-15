İkizköylüler kendi arazisine giremiyor

Akbelen’de direniş sürüyor. Yaşam savunucularının, İkizköylü Demir’e ait direniş alanından çıkarılmasına karşı açılan davada keşif yapıldı. Ayrıca Demir kendi arazisine giremedi.

Berkay SAĞOL

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda Yeniköy-Kemerköy (YK) Enerji’nin kömür madenine karşı yaşam savunucularının başlat- tığı nöbet yaklaşık 800 gündür sürüyor. Yaşam savunucularının, İkizköylü Hasan Demir’in arazisinden çıkarılmasına ilişkin davada bilirkişi keşfi yapıldı. Arazisini yaşam savunucularının kullanımına açan 92 yaşındaki Hasan Demir, barikatlarla çevrili arazisine giremedi. Nöbet tutulan özel araziye mıcır dökülerek jandarma karakolu yapıldı.

KEŞİF YAPILDI

Nöbet alanına konteynerlerle karakol yapımına başlamadan önce köylülerin alanda bulunan çadırları ve diğer tüm malzemelerine toplandı. Yaşam savunucuları, İkizköylü Hasan Demir’e ait olan özel araziden tahliye edilmelerine tepki göstererek konuyu mahkemeye taşıdı.

Milas Sulh Hukuk Mahkemesi’ne bulunulan başvuru kapsamında nöbet mahallinde bilirkişi keşfi gerçekleştirdi. Arazi sahibi Demir keşif sırasında da söz konusu bölgeye alınmadı.

MÜDAHALE EDİLDİ

İkizköy Çevre Komitesi tarafından yapılan açıklama- da, “Tarla sahibi köylümüz de dahil olmak üzere hiç kimse alana alınmadı. Girmek isteyenlere müdahale edildi. Geceyi nöbet alanının girişindeki polis bariyerinin önünde geçirdik. Akbelen nöbet alanı, yürüttüğümüz mücadele için önemli bir simge. Direnişin bundan sonraki süreci için nöbet alanına sahip çıkmak, baskıların, hukuksuzlukların karşısında hep birlikte durmak zorundayız. Direniş alanımızı terk etmemizi isteseler de gitmeyeceğiz, bu toprakları terk etmeyecek, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” denilerek nöbete devam edileceği açıklandı.

Her türlü hak gaspına rağmen mücadeleye nöbete devam edeceklerini belirten İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık, “Mahkeme heyetinden düzgün ve lehimize olacak bir rapor çıkmasını bekliyoruz. Nöbet alanı tapulu arazi ve oraya tekrar gir- meyi istiyoruz. Burada köylülere çok ciddi bir baskı ve müdahale var. Yaşanan mağduriyetler göz ardı edilemez. Nöbet alanındaki ağaçların kesilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü oraya kendilerine karakol kurdular ve onlara da ağaç, gölge lazım. Biz şu anda nöbetimize alanın hemen yanındaki tarlada devam ediyoruz. Eğer nöbet alanına tekrar alınmazsak şartları değerlendirip kendimize bu yakınlarda yeni bir tarla bulacağız. Çünkü her türlü çadır, uyku tulumu ve eşyamıza el koydular. Ancak direnişimiz ne olursa olsun devam edecek” ifadelerini kullandı.