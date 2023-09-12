Akbelen Ormanı yine kuşatıldı

Milas’ta Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı yurttaşların iki yıldır nöbet tuttuğu alana dün sabah saatlerinde jandarma girdi. Valilik, nöbet alanındaki mülk sahibinin başvurusu üzerine yapıldığı iddia etti. Mülk sahibi Demir Valiliği yalandı

Berkay SAĞOL

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda Yeniköy-Kemerköy (YK) Enerji'nin kömür madenine karşı yaşam savunucularının başlattığı nöbet iki yıldır sürüyor. Geçen ay köylüleri darp eden jandarma yine dün sabah nöbet alanını adeta sabah baskını yaptı. Köylüleri zorla alan dışına çıkaran jandarma, nöbet alanındaki çadırları ve tüm malzemeleri topladı. Nöbet alanına getirilen kamyona yüklenen çadırların ve diğer tüm malzemelerin Orman Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Ayrıca alanın elektriğini sağlayan güneş panelleri de kaldırıldı.

Öte yandan müdahale sırasında nöbet alanında bulunan Bursa Su Platformu üyesi Ahmet Tatar gözaltına alındı. Tatar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbet alanına müdahaleye ilişkin açıklama yapan İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Işık, “Henüz ağaç kesimi yok. Ancak oradaki çadırlar ve tüm eşyalar boşaltılıyor. Muhtemelen kesime de orayı boşalttıktan sonra bir an önce başlarlar. Kaymakamlığa gidiyoruz ve bu emri kimin verdiğini öğrenmeye çalışacağız. Gerekli hukuki girişimlerde bulunacağız. Tüm yaşam savunucularını buraya davet ediyoruz. Artık sondayız” dedi.

MÜLK SAHİBİ VALİLİĞİ YALANLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Valiliği, nöbet alanındaki müdahalenin özel mülkiyet sahibinin başvurusu üzerine yapıldığını belirtti. Ayrıca valilik ağaç kesimi yapılmayacağını öne sürdü.

Nöbet alanının kurulu olduğu arazinin sahibi Hasan Demir, Muğla Valiliği’nin yaptığı açıklamayı yalanladı. Demir, yaptığı açıklamada arazisinin direnişçiler için KARDOK Derneği’nin kullanımına verdiğini hatırlattı. Ayrıca Demir Milas Kaymakamlığına bir dilekçe vererek, “Sahibi bulunduğum İkizköy Mahallesi, Akbelen Mevkiindeki 455 No’lu parselde kullanım haklarını devrettiğim bir yazılı belge KARDOK Derneği’ne verilmiştir. Bu kullanım hakkını sonlandıracak şekilde hiçbir yazılı veya sözlü beyanım bulunmamaktadır. Buna karşın jandarmanın sahibi bulunduğum arsadaki özel eşyaları boşaltması, bu alana girişe izin vermemesi hangi gerekçeye dayanmaktadır? Jandarma tarafından alanın boşaltılmasını talep eden bir yazıya imza attığım iddia edilmiştir. Bu iddia asılsızdır. Bu iddiaların asılsız olduğunun belgelenerek, tarafıma iletilmesini rica ederim” dedi.

“ŞİRKET FIRSAT KOLLUYOR”

Köylülerin avukatlarından İsmail Hakkı Atal da konuya ilişkin açıklama yaptı. Atal, “Şirket burada sürekli fırsat kolluyor. Toplumsal muhalefet birazcık azaldığı an hemen buraya çökmeye çalışıyor. Gece nöbet alanında Ahmet Tatar’ın tek başına kalmasını fırsat bilip alana girdiler” dedi.

“Şu anda bu kadar pervasız hareket etmelerinin en önemli sebebi Türkiye’de siyasi muhalefetin olmaması” diyen Atal şu ifadeleri kullandı:

“Valiliklerin ve siyasi iktidarın en çok korktuğu şeyin halkın sokağa çıkması olduğunu bugün yapılan açıklamadan anlayabiliriz. Genel olarak ülkenin genel fotoğrafı budur. Son olarak arazinin sahibi 93 yaşındaki Hasan Demir bize vekaletname verdi. Vekaletnameyi okuma yazma bilmeyen biri olarak iki şahit huzurunda ve parmak basarak bize verdi. Ben çok merak ediyorum okuma yazma bilmeyen ve parmak basan birinden Muğla Valiliği nasıl yazı almış."