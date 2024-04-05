Arda Güler için bir transfer iddiası daha

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i kiralamak için La Liga ekiplerinden Sevilla'nın da devreye girebileceği yazıldı.

Real Madrid'de forma bulmakta zorlanan genç yıldız Arda Güler'in talipleri artıyor.

Premier Lig ekiplerinin ardından La Liga'dan Sevilla'nın da sezon sonunda Arda için devreye girebileceği öne sürüldü.

İspanyol haber sitesi El Mira'nın haberine göre temmuz ayında Fenerbahçe'de transfer edilen, geçirdiği sakatlıkların ardından ocak ayında maçlara çıkan ancak yeteri kadar forma şansı verilmeyen Arda da yedek kalmaktansa Sevilla'ya kiralık gitmeye sıcak bakabilir.

Haberde Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu da ifade edildi.

Şu ana kadar Madrid ekibiyle 7 resmî maçta 98 dakika süre alabilen Arda Güler, bu süreçte bir gol kaydetti.

Ancelotti, Madrid ekibinin pazar günü kendi sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 yendiği maçta Arda'ya süre vermemişti.