Galatasaray'ın yardımcı antrenöründen Arda Güler değerlendirmesi

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler hakkında konuştu. Real Madrid'in genç oyunculara nasıl yaklaşması gerektiğini bildiğini vurgulayan Garcia, Arda'nın başarılı bir kariyer için gereken her şeye sahip olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia, temmuz ayında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in durumunu değerlendirdi.

İspanya basının önde gelen spor gazetelerinden olan ve Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'ya konuşan Garcia, Arda'nın bir oyuncu olarak olgunlaşması ve gelişmesi için mükemmel bir ortamda olduğunu söyledi.

Türkiye'deki futbol ortamından da bahseden Garcia, 19 yaşındaki genç yıldızın kariyerinin mevcut aşaması için şunları söyledi:

"Türkiye çok duygusal bir ülke. Tutkulu bir futbol iklimi var. Bu durum genç oyuncular için 'iki ucu keskin bir bıçak.' İki maç iyi oynadıklarında 'Türk Messi', iki maç kötü oynadıklarında ise 'Bundan olmaz' deniyor. Arda Güler'in durumu farklı. Çünkü çok genç yaşta ülkenin büyük takımlarından birinde oynamaya başladı. Çok iyi maçlar oynadı. Kalitesinin yanı sıra estetik bir oyun stili var. Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu."

Transfer olduktan sonra 3 kez sakatlanan ve Real Madrid formasıyla ilk maçına ocak ayında çıkan Arda'nın yaşadığı fiziksel zorlukların Real Madrid'in antrenman seviyesiyle ilgili olduğunu düşünmediğini kaydeden Garcia, şöyle konuştu:

"Real Madrid çok fazla maç oynayan bir takım. Bu yüzden ağır antrenmanların sayısı çok yüksek. Arda yeni bir ülkeye gelen genç bir çocuk.Yeni bir kültür, yeni bir dil... Yapabileceğiniz tek şey yeşil sahaya çıkıp 11 kişiye karşı oynamak. Bu değişiklikler stres yaratabilir. Belki stres bu tür sorunları tetikleyebilir, bilmiyorum. Bildiğim şey şu; Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu. Uzun ve başarılı bir kariyer için gereken her şeye sahip. Real Madrid genç futbolculara nasıl davranacağını bilen bir kulüp. Arda'ya karşı sabırlı olmak ve ona olgunlaşması için gereken zamanı vermek akıllıca olacaktır."