Arda Güler'in evinde mangal partisi ve halay
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, takımının El Clasico galibiyetinin ardından evinde mangal partisi verdi. Partiye Real Madrid'in yıldızları Fede Valverde ve Brahim Diaz da katıldı.
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, takımının Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği El Clasico zaferi sonrası evinde mangal partisi verdi.
Partiye Arda'nın takım arkadaşları Brahim Diaz ve Fede Valverde de katıldı.
Halay da çekilen partiye ilişkin görüntüleri Arda Güler sosyal medya hesabından paylaştı.
Buluşmada Arda Güler'in ailesi ve yakınları da yer aldı.